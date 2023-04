Vandali in azione a San Leone: distrutti i vasi di ceramica

I vandali hanno distrutto diversi vasi decorativi, del lungomare delle Dune, a San Leone. Uno dei primi danneggiamenti di vasi e pigne risale al 31 dicembre del 2020. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato registrato nelle scorse ore. “Agrigento ha raggiunto l’ambito traguardo di essere Capitale della Cultura per il 2025 – dice Mareamico – ora serve uno scatto d’orgoglio dei cittadini onesti, per mettere al bando tutti coloro i quali danneggiano la nostra città con questi gesti incomprensibili e tutti quelli che continuano ad abbandonare i rifiuti in ogni dove”