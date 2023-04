Doric Boutique, l’hôtellerie ecosostenibile a passo con i tempi

Ora che tutti, e molto più di prima, cerchiamo posti speciali, privacy, esperienze che rendano anche le fughe brevi decisamente memorabili, il mondo dell’hôtellerie si mette al passo anche nella città dei templi.Il Doric Boutique Hotel di Agrigento è il posto giusto per chi ha scelto un nuovo modo di viaggiare, decisamente più intimo e ricercato. D’altronde una città che nel 2025 sarà capitale della cultura non può prescindere anche da un turismo di livello e questo lo sa bene Enzo Agrò, titolare della splendida struttura immersa in un giardino mediterraneo tra mandorli, ulivi e siepi di rosmarino e con un’ esclusiva vista sulla Valle dei Templi, da cui dista appena un paio di chilometri. Un imprenditore giovane ma con le idee chiare che ha investito moltissimo in un territorio che ritiene potenzialmente pronto ad accogliere un turismo di lusso.

“Il nuovo viaggiatore è sicuramente più attento anche alla sostenibilità, – spiega Agro’- che è considerata la chiave del rilancio del turismo. Nei prossimi anni il viaggiatore sceglierà sempre più le destinazioni che dimostrino di rispettare la natura. Proprio per questo motivo il Doric Boutique Hotel è eco friendly cioè utilizza l’energia fotovoltaica e solare termica cercando di bilanciare tra consumi e produzione ed è attento anche ai consumi dell’acqua attraverso un impianto di fitodepurazione naturale”. C’ è grande attenzione a tutte le esigenze dell’ ospite e lo noti facendo un giro per la struttura. C’è anche una postazione di ricarica per le auto elettriche in una delle aree di parcheggio. Con il suo ristorante in cui si possono gustare i piatti preparati con grande cura dallo chef agrigentino Federico D’Affronto, la Spa e le sue 28 camere tutte con piscina e giardino privati, il Doric Boutique Hotel si merita sicuramente una menzione tra i migliori hotel in cui soggiornare.