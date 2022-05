Vandali danneggiano ambulanza. Sindaco: “Gesto gravissimo”

Vandali scatenati a Licata dove nella notte è stata danneggiata l’ambulanza della Croce Rossa italiana, in sosta in piazza Matteotti, dove sorge il presidio medico allestito dai volontari per soccorrere chiunque dovesse star male durante le “Feste di maggio”, che si concluderanno stasera. Tra i primi a condannare il grave episodio il sindaco di Licata Pino Galanti. “Si tratta – è il commento del primo cittadino – di un gesto gravissimo, inqualificabile, che purtroppo rappresenta il degrado sociale in cui è precipitata parte della società licatese. Le forze dell’ordine sono già al lavoro, sono convinto che in tempi brevi riusciranno ad individuare gli autori di questo crimine”.

Dal Sindaco arriva un appello alla comunità licatese. “Nel manifestare solidarietà alla Croce Rossa Italiana, ed a tutte le associazioni di volontariato che anche durante le Feste di Maggio hanno fatto un gran lavoro – aggiunge il sindaco Galanti – nell’esclusivo interesse della città, mi rivolgo alla comunità licatese costituita, in gran parte, da persone per bene: è necessario condannare fermamente simili gesti, isolare questi balordi, ribadire con forza che noi rigettiamo ogni forma di violenza e di imbecillità”.