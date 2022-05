Ha violato l’affidamento in prova: arrestato e portato in carcere

Ha ripetutamente violato le prescrizioni dell’affidamento in prova ai Servizi sociali. Violazioni che sono state accertate, a Campobello di Licata, tra febbraio e l’aprile scorsi. In esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Agrigento, i carabinieri hanno arrestato Paolo D’Auria, disoccupato, di 63 anni. L’uomo, dopo le formalità di rito in caserma, è stato portato alla Casa circondariale di Noto. Il provvedimento è stato emesso in sostituzione della misura alternativa, già in atto, dell’affidamento in prova ai Servizi sociali.