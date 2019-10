Valle Templi: Roberto Sciarratta, bene trend visitatori

– “Le visite alla Valle dei Templi sono in continua crescita e confermano il trend positivo dello scorso anno. Il lavoro compiuto finora sta producendo i suoi frutti e credo che in futuro l’andamento continuera’ ad essere in crescita. Competenza, qualita’ e ottimismo saranno validi alleati”. Lo ha detto il direttore del Parco archeologico di AGRIGENTO , Roberto Sciarratta. “Abbiamo accolto nel tempo piu’ volte tour operator e giornalisti provenienti da ogni parte del mondo. AGRIGENTO come destinazione e’ tra i desideri di viaggio sempre piu’ frequenti – ha detto il sindaco Firetto – . La speciale ospitalita’ che molti operatori del settore turistico e culturale e della ristorazione riserva ai visitatori consente di poter offrire quel valore aggiunto necessario per promuovere col passaparola la citta’, al ritorno a casa, quale esperienza imperdibile”. (ANSA).