Migranti: navi Ong, pm di Agrigento al Viminale

Navi umanitarie che soccorrono i migranti e sbarchi avvenuti solo molti giorni dopo: viene da Agrigento la conferma che i pm del tribunale sono stati al Viminale per individuare chi non ha dato il via libera agli approdi, a cominciare dalla Sea Watch 3 fino alla Open Arms. Nella trasferta, anticipata da Repubblica, sarebbero state sentite alcune persone. I pm hanno acquisito nel tempo documenti, registrazioni e testimonianze. Un’inchiesta sui mancati trasbordi a Lampedusa (Ag) che punta l’attenzione anche sul decreto sicurezza bis e su alcuni ex ministri, fra i quali Matteo Salvini. (ANSA)