Valle Templi: campagna scavi internazionale,s’indaga su Giunone

Non si ferma la campagna scavi nel Parco della Valle dei Templi. Per il prossimo autunno previsti diversi interventi, in collaborazione con universita’ italiane e straniere. Dal 14 settembre la Scuola Normale Superiore di Pisa, dara’ avvio alla prima campagna di scavo presso il tempio D e il suo santuario. Il tempio D, conosciuto come tempio di Giunone, e’ stato parzialmente indagato negli anni Venti del Novecento da Pirro Marconi ed in tempi piu’ recenti ha ricevuto attenzione soprattutto da parte degli specialisti di architettura antica, che si sono soffermati su questioni metrologiche e sul rapporto con il gemello, il tempio della Concordia. (AGI)