Incidente stradale sulla Ss 640, tre persone ferite. Un giovane in prognosi riservata

E’ di tre feriti, uno dei quali è in prognosi riservata, il bilancio di un incidente stradale, che si verificato verso l’una della notte, lungo la strada statale 640, nei pressi di contrada “Maddalusa”.

A scontrarsi sono stati una Renault Clio, condotta da un 20enne di Agrigento, e una Audi A4, con a bordo un uomo e una donna, anche loro agrigentini.

Scattato l’allarme sul posto intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e le ambulanze del 118, che hanno trasferito i feriti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Il più grave è risultato essere il 20enne, adesso in prognosi riservata.

Gli altri feriti, conducente e trasportata dell’Audi, hanno riportato traumi sparsi, ma non versano in pericolo di vita.

I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno effettuato i rilievi. Secondo le prime indagini la Clio stava percorrendo l’arteria ad alta velocità, dopo che il conducente non si sarebbe fermato all’Alt imposto dagli agenti del Commissariato di Porto Empedocle, impegnati in un posto di controllo.