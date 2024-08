La Valle dei Templi si prepara ad un nuovo weekend di spettacoli, che si allargano a tutti i siti collegati. A partire da stasera (13 agosto) alle 21 al Tempio dei Dioscuri, dove andrà in scena L’assedio di Ilio, spettacolo scritto e diretto da Giacomo Frazzitta, che gioca sulla contaminazione tra vari linguaggi per un unico, forte impatto emotivo. Un progetto, quello del cartellone estivo del Parco archeologico diretto da Roberto Sciarratta, che si srotola dalle prime luci del giorno al tramonto e oltre, visto che ritornano le albe teatralizzate, tanto amate dai visitatori. Le prime saranno subito dopo Ferragosto, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto, alle 4.30, richiameranno alla memoria le auliche interpretazioni di Sebastiano Lo Monaco: all’attore siracusano scomparso l’anno scorso è dedicata infatti l’Ifigenia in Aulide che il regista Alessandro Machia ha tratto da Euripide e affidato alla potenza recitativa di Andrea Tidona.

Appena chiuso Festivalle – che ha decretato il sold out della prima alba di quest’anno firmata da Marco Savatteri – ecco anche le date in cui saranno protagonisti non solo i candidi dei, ma anche fauni e ninfe leggere, impegnati nel racconto di nuovi miti, fantasmi bianche che irromperanno nella Valle addormentata e si inseriranno in un allestimento che rende omaggio a tutto il teatro, proposto sotto lo scenografico Tempio della Concordia. Al passo coi templi – Il risveglio degli dei sarà la mattina all’alba (alle 4.30) del 23, 25 agosto e 6 settembre. Al Teatro Panoramica Templi, sabato 17 sarà invece consegnato il Premio Sipario d’oro diretto da Lelio Castaldo, storico e inossidabile cronista di spettacoli e critico musicale Rai. Il 21 e 22 agosto, ci si prepara a due giornate di proiezioni per Kinema al Tempio di Giunone.

Ma la vera forza del Parco Archeologico sta nella sua versatilità e nelle enormi differenze tra i diversi siti, ognuno unico a suo modo: il Museo archeologico Griffo, ha riaperto la sua arena del chiostro e ospita capolavori della commedia all’italiana tra gli anni ’50 e ’70. Stasera (13 agosto) alle 21 si proietta Il boom (1963) di Vittorio De Sica con uno straordinario Alberto Sordi nel ruolo del piccolo imprenditore che accetta di vendere un occhio pur di guadagnare una cifra che gli permetta di fare la bella vita.

Domenica 18 agosto alle 21 alla Villa Romana di Realmonte canterà Chris Obehi (basso elettrico e voce) accompagnato dal batterista agrigentino Mauro Patti, da Monday (talking drums), Yannik Triolo (percussioni) e Fabrizio malerba (chitarra), promuove Pani ca’ meusa. Nell’area archeologica di Monte Adranone, a Sambuca di Sicilia, il Teatro l’Idea propone stasera al tramonto una ripresa dello storico allestimento del Dyskolos di Menandro per l’Inda nel 1995, con le maschere rituali e storiche di Luna Marongiu, regia di Cinzia Maccagnano e musiche di Germano Mazzocchetti. Il 21 agosto ci si sposterà invece a Palazzo Panitteri per una rilettura di Adriano Evangelisti delle Notti bianche di Dostoevskij. Biglietti Liveticket.

L’antiquarium di Eraclea Minoa ospita gli spettacoli dei Teatri di Pietra: venerdì prossimo (16 agosto) Viola Graziosi vestirà la tunica della sacerdotessa Medea e ne comprenderà tradimento e dolore; testo di Luciano Violante, regia di Giuseppe Dipasquale.