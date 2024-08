Sono stati 15 gli incendi nelle ultime 24 ore in Sicilia che hanno impegnato i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile. Due sono divampati in provincia di Agrigento, uno a Caltanissetta, tre a Catania, uno a Enna, tre a Messina, uno a Palermo a Ragusa e Siracusa e due a Trapani. Nell’Agrigentino a Cattolica Eraclea in contrada Salinella e a Joppolo Giancaxio in contrada Boschetto.

Nel Catanese a Castiglione di Sicilia in contrada Balsamo e contrada Monte Olgari, a Licodia Eubea in contrada Lago Dirillo. Nel Nisseno a Sutera in contrada Rocca Spaccata, nell’Ennese nel capoluogo in contrada Balatella. Nel Nessinese a Barcellona Pozzo di Gotto in contrada San Nicola, a Santa Lucia del Mela in contrada costa di Monte Finocchio, a Motta Camastra in contrada Canale, nel palermitano a Roccamena in contrada Maranfusa.

Nel siracusano a Noto in contrada Forbici. Nel ragusano a Monterosso Almo in contrada Casa Salice. Roghi nel Trapanese a Calatafimi in contrada Fegotto e nel capoluogo in contrada Ummari.