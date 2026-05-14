Dai banchi di scuola agli scavi nella Valle dei Templi: studenti dell’Empedocle protagonisti nel cantiere di Akragas

Dai libri di storia al terreno scavato con cazzuola e pennello, dentro uno dei luoghi simbolo dell’antica Akragas. Per gli studenti della I A del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento, indirizzo a curvatura archeologica, la lezione questa volta si è svolta direttamente tra gli scavi della Valle dei Templi.

I ragazzi stanno partecipando alle attività della nuova campagna archeologica nell’area residenziale a nord della Collina dei Templi nell’ambito del progetto PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, promosso in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi. Un’esperienza che unisce studio, ricerca e attività pratica sul campo.

Accompagnati dalla docente referente Maria Concetta Triassi, gli studenti stanno vivendo da vicino tutte le fasi del lavoro archeologico, dalla pulizia dei saggi alla catalogazione dei reperti, partecipando concretamente alle operazioni di scavo.

“Oggi i ragazzi della prima del Liceo Classico e Musicale Empedocle si trovano presso l’area nord della Collina dei Templi per effettuare un’attività di formazione scuola-lavoro in collaborazione con l’Ente Parco con cui il nostro istituto ha stipulato una convenzione – spiega la docente Maria Concetta Triassi –. È una collaborazione che ci auguriamo possa portare a tantissime altre attività del genere”.

La docente ha sottolineato anche il ruolo della dirigente scolastica Marika Helga Gatto, definita “motore di questa iniziativa”, fortemente voluta per offrire agli studenti attività laboratoriali reali e non soltanto lezioni frontali.

La classe coinvolta segue un percorso con potenziamento matematico e materie STEM, arricchito però da una specifica curvatura archeologica che punta a coniugare formazione classica e nuove prospettive didattiche.

“Non è un liceo ancorato ai vecchi saperi – aggiunge Triassi – ma una scuola attuale che resta legata alla propria natura classica aprendosi però a nuove esperienze”.

Entusiasti anche gli studenti, impegnati in queste ore nei saggi di scavo. “È qualcosa di nuovo, qualcosa a cui non siamo abituati – raccontano – ma è un’esperienza grandiosa che ci sta appassionando molto. È impegnativa e anche faticosa, però bellissima”.

I ragazzi stanno lavorando in particolare su alcuni livelli superficiali dell’area archeologica, dove stanno emergendo frammenti di vetro, ceramiche e strutture antiche ancora in fase di studio.

“In questo momento stiamo scavando un saggio ripulito da poco – spiegano – e stiamo cercando di capire la funzione di alcune strutture. In un angolo si pensa possa esserci stato un pozzo”.

Per molti di loro è la prima vera esperienza diretta sul campo archeologico, vissuta non come semplice visita didattica ma come partecipazione concreta alla ricerca storica.

“Conosciamo già l’esistenza del quartiere greco a nord della Collina dei Templi – raccontano ancora gli studenti – ma grazie a questi scavi abbiamo avuto un’esperienza in più che ci porteremo a casa. È formativa sia dal punto di vista storico sia umano, perché lavoriamo insieme e impariamo anche a collaborare”.

Nel frattempo il Parco Archeologico rilancia anche il progetto “Cantiere aperto”, che consentirà ai visitatori di assistere direttamente alle attività di scavo e dialogare con gli archeologi accedendo dalla Via Sacra. Una formula che punta sempre di più a trasformare la ricerca archeologica in esperienza condivisa e partecipata. Leggi anche: Valle dei Templi, riaffiora il quartiere residenziale dell’antica Akragas

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