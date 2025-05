Nuovo impegno di spesa per la conservazione del patrimonio e la manutenzione negli immobili e nelle aree archeologiche del Parco della Valle dei Templi. Deliberato dall’Ente parco archeologico un incremento di spesa e a una modifica contrattuale che consentiranno di portare a termine importanti lavori di tutela e valorizzazione.

Il progetto è stato affidato a Generali Costruzioni S.r.l., azienda con sede a Caltanissetta, aggiudicataria dell’accordo quadro annuale per la manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno degli immobili e delle aree archeologiche sotto la competenza del Parco, per un totale di 250.000 euro.

I lavori, consegnati il 30 gennaio 2025, proseguiranno fino alla fine dello stesso mese dell’anno successivo. L’intervento riguarda non solo i templi dell’antica Akragas, ma anche edifici amministrativi, percorsi di visita e altre aree di valore storico. Il programma prevede attività diffuse su tutto il territorio gestito dal Parco Archeologico e Paesaggistico.

Durante l’esecuzione, sono emerse nuove esigenze manutentive, non previste nella progettazione iniziale. Questi interventi si sono rivelati indispensabili per la salvaguardia del patrimonio. Dalla stabilizzazione di strutture murarie antiche alla messa in sicurezza di spazi espositivi, le nuove lavorazioni hanno comportato un inevitabile aumento dei costi.

L’incremento dell’impegno di spesa, pari a 120.570,41 euro, porta il totale complessivo dell’investimento a 361.703,15 euro. L’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 6,10%, è salito a 323.882,75 euro. Il contratto è stato aggiornato e consente una modifica fino al 50% dell’importo originario, purché giustificata da esigenze impreviste e documentate.

Cambiare appaltatore, in questa fase, sarebbe risultato tecnicamente complesso e controproducente. Per questo motivo l’Ente Parco ha deciso di proseguire con la stessa ditta, garantendo la continuità operativa e il rispetto delle tempistiche.

