Presentato all’Ars un emendamento per eliminare il tetto di 600 mila euro annui. Il sindaco: «Le risorse della Valle devono contribuire al rilancio della città».

Agrigento potrebbe incassare quasi 800 mila euro in più ogni anno dalla Valle dei Templi. È questo l’obiettivo dell’emendamento presentato oggi all’Assemblea regionale siciliana dal deputato Ismaele La Vardera, su iniziativa condivisa con il sindaco Michele Sodano, nell’ambito della manovra regionale di variazione di bilancio.

La proposta punta a eliminare il tetto massimo di 600 mila euro annui attualmente previsto per i trasferimenti ai Comuni che ospitano parchi archeologici, consentendo loro di beneficiare dell’intero 15% degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti.

Una possibilità già riconosciuta al Parco archeologico di Naxos-Taormina e che adesso Sodano e La Vardera chiedono di estendere a tutti i territori siciliani interessati.

Per Agrigento la differenza sarebbe significativa. Nel 2025 gli incassi della Valle dei Templi sono stati pari a circa 9,3 milioni di euro. Il 15% corrisponde a quasi 1,4 milioni, ovvero circa 790 mila euro in più rispetto all’attuale limite. Si tratta di una stima indicativa, subordinata all’approvazione della norma e alla determinazione delle somme effettivamente spettanti al Comune.

L’emendamento interviene sulla legge regionale 20 del 2000 e prevede inoltre che i trasferimenti diventino obbligatori, con versamenti trimestrali calcolati sugli incassi effettivi.

«Queste risorse sono fondamentali per Agrigento», dichiara il sindaco Michele Sodano, sottolineando come le difficoltà finanziarie degli enti locali rendano necessario individuare nuove disponibilità economiche.

«Possiamo trasformare gli incassi della Valle in investimenti per la riqualificazione del centro storico, delle strade, del verde pubblico, del decoro urbano, della mobilità e dei servizi. Una città più efficiente attrae nuovi visitatori, incentiva a fermarsi più a lungo e contribuisce ad aumentare gli stessi ingressi al Parco archeologico».

Secondo il primo cittadino, il rapporto tra la Valle dei Templi e Agrigento deve diventare sempre più stretto, attraverso un meccanismo capace di restituire al territorio una parte maggiore delle risorse generate dal turismo culturale.

«Chiediamo di estendere alla nostra città quanto già riconosciuto a Taormina», ribadisce Sodano, annunciando che la questione diventerà una delle priorità dell’amministrazione nei rapporti con la Regione.

«Se l’emendamento non passerà in questa manovra, lo ripresenteremo in ogni successivo provvedimento legislativo utile, fino a ottenere il risultato. Parliamo di risorse che, attraverso la nostra capacità di programmazione, tradurremo in investimenti concreti e in un miglioramento della qualità della vita dei cittadini».

La proposta dovrà adesso affrontare l’iter parlamentare. L’eventuale approvazione consentirebbe ad Agrigento di superare l’attuale limite dei trasferimenti, aprendo la possibilità di destinare maggiori risorse ai servizi cittadini collegati anche alla presenza del Parco archeologico.

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