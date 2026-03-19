Valle dei templi e la sua gestione. Sodano sollecita l’intervento dell’Ars: nel mirino mostre, aumento del biglietto, concessioni e proroga della direzione

Valle dei templi. Un caso politico che irrompe nel cuore della gestione culturale di Agrigento. Affidamenti, trasparenza e gestione economica finiscono sotto i riflettori dopo l’iniziativa del candidato sindaco dell’area progressista Michele Sodano, che ha sollecitato un intervento parlamentare urgente sulla gestione delle attività alla Valle dei Templi.

Sodano ha infatti coinvolto l’on. Ismaele La Vardera, presidente di Controcorrente, chiedendo di fare piena luce su una serie di criticità: dalle mostre temporanee all’aumento del costo del biglietto, fino ai rapporti tra Parco, concessionari e soggetti privati.

La risposta è arrivata con un’interrogazione depositata all’Assemblea Regionale Siciliana, che punta a verificare la correttezza delle procedure e dei rapporti economici legati al progetto.

Nel mirino dell’atto ispettivo ci sono, in particolare, le modalità di selezione dei soggetti privati, il ruolo di CoopCulture nella gestione dello sbigliettamento e degli introiti, la durata delle concessioni e la congruità economico-finanziaria dell’intera operazione.

Non solo. L’interrogazione affronta anche il tema della governance del Parco, con riferimento alla permanenza nell’incarico del direttore Roberto Sciarratta oltre la scadenza originaria e alla necessità di chiarire i presupposti giuridici e amministrativi della proroga fino al 2027.

Un passaggio che assume un peso politico rilevante, soprattutto in una fase in cui il Parco rappresenta uno dei principali attrattori culturali della Sicilia, con numeri importanti in termini di visitatori e introiti.

«La Valle dei Templi è una delle risorse più importanti di Agrigento, non solo dal punto di vista culturale ma anche economico e strategico. Proprio per questo la sua gestione non può essere il risultato di equilibri politici né di scelte prive di una visione di prospettiva», dichiara Michele Sodano.

«Invitiamo la Regione a fare piena chiarezza su procedure, affidamenti e gestione delle risorse, garantendo la massima trasparenza, affinché il Parco torni ad essere fino in fondo una leva di sviluppo reale per la città e un patrimonio che produce valore per la comunità», conclude.

La vicenda apre un nuovo fronte nel dibattito politico cittadino, destinato a intrecciarsi con la campagna elettorale e con il tema, sempre più centrale, della gestione dei grandi attrattori culturali.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp