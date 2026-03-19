Prosegue ad Agrigento la mobilitazione di Fratelli d’Italia in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026. Il partito ha organizzato per venerdì 20 marzo due appuntamenti pubblici con l’obiettivo di incontrare i cittadini e illustrare le ragioni del Sì alla riforma. La giornata si aprirà alle 10 al mercato di Piazzale Aldo Moro, dove sarà presente l’onorevole Luca Sbardella, commissario regionale di FdI, che incontrerà cittadini e operatori per approfondire i contenuti della riforma.

Nel pomeriggio, alle 18, è previsto un gazebo a Porta di Ponte, con militanti e dirigenti locali impegnati nella distribuzione di materiale informativo e nel confronto diretto con la cittadinanza. L’appuntamento agrigentino si inserisce in un più ampio tour nazionale che, nelle ultime settimane, ha registrato una significativa partecipazione in diverse città siciliane. A inizio marzo, un incontro nel capoluogo, all’Hotel Kaos, ha fatto registrare una forte affluenza di pubblico, a conferma dell’attenzione crescente verso il tema.

L’iniziativa è promossa dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale.

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