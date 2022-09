Con la fine dell’estate entrano in vigore in nuovi orari al parco archeologico di Agrigento. I templi saranno visitabili dalle 8.30 alle 20, la biglietteria chiuderà alle 19. Stop, dunque, alle visite serali che ritorneranno per la prossima stagione estiva. Tante occasioni, anche per la stagione invernale, per vivere, conoscere, assaporare le molteplici sfaccettature della valle, dei suoi luoghi in cui percorrere dei veri e propri “itinerari di esperienza” fra memoria e cultura.