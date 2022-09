Nuove iscrizioni per il TeatrAnimaLab, il laboratorio di recitazione, dizione, espressione corporea e canto moderno, organizzato dall’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, associazione insignita del Premio Teatro Alessio Di Giovanni nel 2019, nonché vincitrice, per la pièce contro il femminicidio “Il Mostro – Studio teatrale da “Ferite a Morte” di Serena Dandini, portata in scena proprio dagli allievi del TeatrAnimaLab nel 2018 e nel 2019, del 1° Premio Social alla V edizione del “Concorso Nazionale Portici in Teatro”, del Premio speciale “Nuccio Pappalardo” quale “Migliore interprete under 30” a Federica Piazza, nell’ambito del Premio regionale Ulisse 2019, organizzato dalla FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori, del Premio “Mascherone d’oro 2019” – AICS a Salvatore Di Salvo per la “Migliore regia” e a Zaira Picone come “Migliore attrice non protagonista” e nel 2021, del Premio Regionale Città Di Castelbuono, II Edizione, quale “Migliore lavoro teatrale” su una rosa di 116 partecipanti provenienti da tutta la Sicilia.

Il laboratorio è aperto a tutte le età ed è rivolto anche a chi si trovi alla prima esperienza in ambito artistico.

Per tutte le informazioni riguardanti le nuove iscrizioni, TeatrAnimaLab organizza due giornate di incontro in Via Imera 280 (presso la sede dell’Unione Ciechi Agrigento), lunedì 26 settembre e giovedì 29 settembre 2022, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. I laboratori si terranno ogni lunedì a partire dal 3 ottobre prossimo, dalle 15:30 alle 18:30. Ulteriori informazioni sull’attività dell’associazione sono reperibili consultando la pagina ed il gruppo Facebook della Associazione Culturale TeatrAnima-TeatrAnimalab, oppure telefonando ai numeri 3270044269 e 3291148371 o ancora inviando una mail all’indirizzo [email protected]