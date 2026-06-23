Si concluderà il prossimo 5 luglio la XI campagna di scavo nel Quartiere Ellenistico-Romano, realizzata in convenzione tra il Parco Archeologico della Valle dei Templi ed il Campus di Ravenna dell’Università di Bologna, partita a metà giugno per proseguire un progetto di ricerca che negli ultimi anni ha restituito risultati di grande rilievo per la conoscenza della città antica. Tra le pitture e i mosaici di un insolito edificio e le tracce di un luogo di culto tardoantico ancora ricco di interrogativi, le ricerche si stanno concentrando quest’anno nel IV isolato del Quartiere, dove già negli anni scorsi era venuto alla luce un luogo di culto di età tardoantica caratterizzato dalla presenza di una sepoltura privilegiata che attirò nel tempo altre deposizioni e rituali di matrice cristiana.

Le attività si svolgono con la direzione scientifica del professor Giuseppe Lepore (UniBo) e della dottoressa Maria Serena Rizzo, archeologa del Parco. Lo scavo sarà affiancato da un ampio programma di ricerca multidisciplinare che comprenderà lo studio dei reperti archeologici, dei resti osteologici umani e faunistici e delle evidenze carpologiche, fondamentali per comprendere pratiche rituali, ambiente e vita quotidiana delle comunità che abitarono quest’area nel corso dei secoli. Le operazioni saranno accompagnate da costanti azioni di pronto intervento conservativo sotto la supervisione della dottoressa Marilanda Rizzo Pinna, restauratrice del Parco.

Durante la campagna, gli studenti della triennale e della magistrale e della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Bologna, sotto la guida del dottor Michael Benfatti, approfondiranno inoltre alcuni temi di ricerca legati alla pittura antica e all’edilizia residenziale nel vicino contesto di Eraclea Minoa.

“Il Parco indaga quello che abbiamo chiamato quarto isolato del Quartiere Ellenistico Romano dal2013 e dal 2023 lo scavo prosegue in convenzione con l’Università di Bologna – spiega Maria Serena Rizzo -. È un isolato che in precedenza non era mai stato indagato, il che ci ha consentito di recuperare le testimonianze di tutte le fasi di vita di quest’area. Ciò che emerge è che quella della Valle è una storia lunghissima che prosegue ancora ben dentro il Medioevo attraverso fasi diverse, non tutte e non necessariamente, come si pensava prima, di decadenza o di impoverimento, ma per molti aspetti, anzi, anche di sviluppo e monumentalità, ovviamente in forme e con una visione diversa che nel passato. In quest’area appaiono importanti le testimonianze del periodo cristiano fino, appunto, all’Alto Medioevo, che sono state tra le scoperte più importanti fatte dal Parco negli ultimi anni”.

“I risultati fin qui sono certamente straordinari – spiega Giuseppe Lepore – L’edificio su cui ci stiamo concentrando è un edificio che viene costruito in età ellenistica e che vive senza soluzione di continuità fino all’età cristiana, quando viene rifunzionalizzato. Quindi è possibile vedere il succedersi di tutta una serie di fasi e questo forse è il dato più interessante, possiamo individuare il nascere e lo svilupparsi del culto cristiano, che dura per molto tempo. Un contesto perfettamente conservato che ci riserverà sicuramente nuove sorprese”.

“Il Parco negli ultimi anni sta investendo sulle attività di ricerca e valorizzazione del quartiere Ellenistico Romano – spiega il direttore Roberto Sciarratta -. Questo sta avvenendo sia proseguendole convenzioni con le università che stanno studiando insieme ai nostri archeologici quest’area solo in parte conosciuta, che creando un nuovo varco e nuovi percorsi di visita che permettono a cittadini e ai turisti di vivere questa parte della Valle e scoprirne la bellezza e il valore storico”.

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