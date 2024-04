Descrizioni chiare e precise, accessibili a tutti.

Scoprire la magia della Valle dei Templi con la nuova Video Guida LIS voluta dal Parco Archeologico di Agrigento, diretto da Roberto Sciarratta.

“Amanti della storia e della cultura! Se state pianificando una visita alla magnifica Valle dei Templi, non potete perdervi la nostra Video Guida LIS, disponibile e gratuita nella biglietteria di Giunone – dice il direttore Sciarratta –. È un modo innovativo e inclusivo, realizzata da CoopCulture, per esplorare i segreti di questo incredibile sito archeologico. La nostra guida offre una ricca esperienza audiovisiva, con dettagliate descrizioni e racconti affascinanti dei templi antichi, il tutto in Lingua dei Segni Italiani.“

Con la Video Guida LIS, si avrà accesso a tour dettagliati dei templi principali, tra cui il Tempio di Concordia, il Tempio di Giunone, e molto altro ancora. Storie sull’antica civiltà greca e romana che ha abitato questa zona. Descrizioni chiare e precise, accessibili a tutti, grazie alla LIS. Inoltre, c’è la possibilità di catturare ogni momento indimenticabile della visita. Il turismo accessibile è quello che tiene conto delle necessità e le esigenze di tutte le persone e che non esclude nessuno, regalando un’esperienza che possa essere sperimentata da chiunque.