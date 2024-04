Si allontana dalla madre e fa perdere le sue tracce per diverse decine di minuti. Un bambino di 4 anni, figlio di una coppia di immigrati residenti ad Agrigento, è stato ritrovato sano e salvo dopo essersi perso dalle parti di via Cicerone. La guardia di finanza lo ha bloccato e consegnato alla polizia nei pressi del piazzale Rosselli. Sul posto, in pochi minuti, erano arrivati i carabinieri chiamati dalla donna che lo aveva perso di vista. Immediate erano scattate le ricerche. Il piccolo è stato trovato in poco tempo e riaffidato ai genitori.