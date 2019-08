Valle dei Templi e Scala dei Turchi, polizia provinciale potenzia controlli

“Fari puntati” della Polizia Provinciale su tutte le arterie stradali che portano alla Valle dei Templi e nei principali siti di interesse turistico e culturale, tra cui, anche, la Scala dei Turchi.

Il Corpo di polizia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha, infatti, potenziato il servizio, affiancando alla vigilanza dinamica delle pattuglie stradali una vigilanza fissa con presidio di personale operante in orario antimeridiano e pomeridiano.

Un provvedimento reso necessario a causa dell’elevato transito di veicoli diretti alla Valle dei Templi.

Sulla strada provinciale “Panoramica dei Templi” l’intenso traffico ha prodotto code di veicoli in entrata ed uscita dal parcheggio prospiciente al tempio di Giunone, creando criticità alla viabilità; presidio potenziato in occasione di eventi culturali organizzati dall’Ente Parco Archeologico di Agrigento.

Continuano incessanti, inoltre, i controlli degli agenti sulle strade di interesse turistico.

Sotto la “lente d’ingrandimento” della Provinciale la sosta selvaggia lungo la strada che porta alla Scala dei Turchi di Realmonte; nel solo periodo estivo la Polizia Provinciale ha elevato circa 186 verbali.

“L’obiettivo del Corpo – ha affermato il Comandate Vincenzo Giglio – è quello di ridurre il più possibile disagi e pericoli per automobilisti e pedoni. Gli agenti continueranno a presidiare il traffico, specie negli orari più sensibili e delicati, per sanzionare gli automobilisti indisciplinati e le auto in sosta selvaggia lungo le banchine, lungo la carreggiata ed in piena curva. Il restringimento della corsia – sottolinea – comporta potenziali pericoli per i turisti che visitano la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi. Stiamo lavorando con il massimo impegno – conclude Giglio – per far rispettare il codice della strada ed agevolare la fluidità del traffico, soprattutto, nei punti di intersezione più delicati”.