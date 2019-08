Un sub morto e uno disperso nel mare siciliano

In azione dal pomeriggio, per la ricerca del sub disperso nelle acque del Palermitano, anche il Rov, remotely operated vehicle, veicolo sottomarino pilotato da una postazione per scandagliare i fondali. La Capitaneria di porto e sommozzatori dei vigili del fuoco sono all’opera a circa due miglia da Isola delle Femmine, con un fondale impegnativo di circa 80 metri. Il medico legale ha compiuto l’ispezione cadaverica sul corpo della vittima recuperata, mentre l’autorita’ giudiziaria, che ha aperto una indagine, ha sequestrato il gommone e l’attrezzatura. Non sono stati rinvenuti attrezzi per la pesca, quindi i due sub erano sul posto per altri scopi. In zona, viene spiegato, si trova il relitto di un mercantile inabissatosi durante la seconda guerra mondiale, che e’ motivo di attrazione per numerosi amanti dei fondali. (AGI)