Il Parco Archeologico della Valle dei Templi si arricchisce di un nuovo, importante tassello culturale: venerdì 30 ottobre, alle ore 10, sarà ufficialmente inaugurato il nuovo antiquarium allestito all’interno dei locali di Casa Pace. La struttura sorge in una posizione altamente suggestiva e strategica, direttamente sulla Via Sacra e a brevissima distanza dal maestoso Tempio della Concordia.

Questo nuovo polo espositivo nasce con l’obiettivo di offrire ai visitatori e ai turisti un’esperienza immersiva e un approfondimento unico sulla storia della città antica. All’interno di Casa Pace verranno aperti al pubblico due ampi spazi espositivi, destinati a ospitare reperti e testimonianze archeologiche di rilievo.

La vera grande attrazione tecnologica del nuovo Antiquarium sarà rappresentata da una fedele ricostruzione virtuale di una casa greca dell’Akragas del V secolo a.C. Attraverso installazioni digitali all’avanguardia, i visitatori potranno letteralmente varcare la soglia del tempo, esplorando gli ambienti domestici e scoprendo da vicino le abitudini, l’architettura e la vita quotidiana degli antichi abitanti della colonia greca durante il suo periodo di massimo splendore.

L’apertura di Casa Pace rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del patrimonio della Valle dei Templi, coniugando la tutela del dato archeologico tradizionale con le nuove frontiere della divulgazione multimediale.

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