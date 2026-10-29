Un’attenta attività di indagine, unita a una profonda sensibilità umana, ha permesso agli agenti della Polizia Ferroviaria di Agrigento di restituire a un uomo di 73 anni uno zaino smarrito contenente 700 euro in contanti, diversi orologi da polso e capi d’abbigliamento. L’intervento, oltre a consentire il recupero dei beni, ha fatto emergere una situazione di grave fragilità sociale, spingendo i poliziotti ad attivare i canali di assistenza per l’anziano. Il rinvenimento del bagaglio è avvenuto il 26 ottobre durante un servizio di controllo del territorio.

All’interno dello zaino non era presente alcun documento d’identità, ma solo il denaro, gli effetti personali e numerosi biglietti ferroviari. Proprio l’analisi minuziosa di questi titoli di viaggio ha offerto agli agenti la traccia decisiva: l’esame di un singolo biglietto ha permesso di avviare accertamenti mirati attraverso le banche dati e la collaborazione con gli uffici competenti, fino a risalire all’identità del proprietario, residente a Ribera. Nel pomeriggio, i poliziotti della Polfer si sono recati personalmente presso l’abitazione del 73enne per riconsegnargli lo zaino. L’uomo ha accolto gli operatori con profonda gratitudine, sollevato per il ritrovamento di quanto gli apparteneva.

Durante la restituzione, tuttavia, l’occhio degli agenti è andato oltre il semplice atto burocratico: i poliziotti hanno riscontrato una situazione abitativa particolarmente precaria e degradata. Di fronte alle evidenti condizioni di disagio in cui versava l’anziano, la Polizia ha deciso di segnalare immediatamente il caso ai Servizi Sociali del Comune di Ribera, affinché vengano avviati tempestivamente interventi di sostegno e protezione.

«L’episodio testimonia – si legge in una nota ufficiale della Questura di Agrigento – come l’attività della Polizia di Stato non si esaurisca nella prevenzione e nel controllo del territorio, ma si traduca anche in gesti concreti di attenzione verso le persone più fragili. Un lavoro svolto con professionalità, discrezione e umanità, nel segno della vicinanza delle istituzioni ai cittadini».

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