Vaiolo delle Scimmie, falso allarme per uno dei due casi sospetti

La direzione dello “Spallanzani” ha smentito uno dei due casi di sospetto vaiolo delle scimmie segnalati da Palermo. Al Policlinico della città siciliana, infatti, è stato trasmesso il referto relativo agli esami di un diciassettenne egiziano, che nei giorni scorsi aveva accusato sintomi compatibili con un’infezione da monkeypox. Si attende invece per domani l’esito delle analisi relative ad un altro caso sospetto. Si tratta di un trentenne marocchino arrivato in ospedale ieri pomeriggio. Entrambi erano sbarcati a Lampedusa nelle scorse settimane ed erano ospiti di due centri di accoglienza quando si sono manifestati i primi sintomi che hanno fatto pensare al vaiolo delle scimmie: febbre, pustole sulle mani, dolori in tutto il corpo.