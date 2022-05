Amministrative 2022 ad Aragona: successo di pubblico per la presentazione del candidato sindaco Peppe Pendolino e dei candidati al Consiglio comunale al ristorante Maccalube

Gran successo di pubblico ieri al ristorante Maccalube di Aragona, per la presentazione ufficiale del candidato sindaco Peppe Pendolino e dei candidati al Consiglio comunale.

Presenti all’evento anche gli assessori designati Renata Miccichè e Gerlando Montana Lampo.

E’ stata l’occasione per il sindaco uscente di raccontare i suoi cinque anni di mandato, caratterizzati dalle difficoltà del dissesto e della pandemia. Ha ringraziato la sua squadra per il lavoro svolto e per l’impegno con la quale sono riusciti a portare avanti la macchina burocratica del comune nonostante le numerose difficoltà. E ha presentato la nuova squadra fatta di persone preparate e competenti, provenienti dal settore dell’impresa, dell’associazionismo e dei servizi.

Nella sua lista: Raimondo Chiara; Antonino Contino, Stefania Di Giacomo Pepe, Caterina Gallo detta Katia, Angelo Galluzzo, Alfonso Miccichè, Francesco Maria Morreale, Alex Sajeva, Gerlanda Lucia Salamone,Maria Sardo detta Mariella, Ilaria Spoto, Gioacchino Volpe.

Se rieletto, Pendolino, si impegna a completare le opere che le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria non hanno consentito di finire e investire su politiche di sviluppo tese a creare impresa sul territorio e dare spazio ai giovani. Perchè “il futuro è insieme” – conclude.

Giuseppe Pendolino è nato ad Aragona il 23 giugno 1964. Si appassiona alla politica, grazie al padre Rosario, consigliere comunale del Comune di Aragona negli anni. Imprenditore agricolo dal 1985, milita nella politica come consigliere comunale negli anni ’90. E’ stato assessore comunale alle attività produttive nella legislatura Bellanca (1997 – 2002). Dal 2017 è sindaco della città di Aragona, provincia di Agrigento.