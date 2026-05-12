Percorreva pericolosamente a piedi e in stato confusionale la via Panoramica dei Templi nel tratto che collega la rotatoria di Giunone con l’ingresso per la Valle dei Templi. A notare quell’uomo in evidente difficoltà, e con il rischio di essere investito da qualche veicolo, sono stati i Carabinieri dall’ufficio Logistica del Comando provinciale di Agrigento di passaggio per la trafficata arteria. I militari hanno immediatamente arrestato la marcia dell’auto e prestato i primi soccorsi.

Non aveva con sé i documenti. Dopo alcune indagini, da lì a poco, la scoperta che si trattava di un sessantenne residente a Porto Empedocle con problemi di salute. Dalla ricostruzione dell’accaduto l’uomo, questa mattina, si è allontanato dalla sua residenza e a piedi dal centro dell’abitato empedoclino ha raggiunto la Valle dei Templi. Per sua fortuna da quelle parti passava un’auto dei Carabinieri.

I militari hanno scorto la persona che camminava da una parte all’altra della carreggiata, in un tratto pericoloso ed in piena curva, tra i veicoli che sfrecciavano ad alta velocità. Resisi conto dell’imminente pericolo d’investimento, con un’azione veloce sono riusciti a trarre in salvo l’uomo impaurito e visibilmente smarrito. Dopo essere stato tranquillizzato, è stato richiesto l’intervento di un’autoambulanza. Sul posto accorsi anche i poliziotti della sezione Volanti.

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