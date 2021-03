Vaccino anticovid per i docenti. “Troppi effetti collaterali”

Il vaccino somministrato ai docenti ha svuotato diverse scuole della Sicilia. Da Palermo all’Agrigentino, da Catania a Messina. Si tratta dell’ennesima emergenza da gestire da parte dei dirigenti scolastici, già alle prese con didattica a distanza, chiusure, e scuola in presenza, con rigide misure anticovid. Gli effetti collaterali del vaccino AstraZeneca, somministrato in questi giorni ai docenti siciliani, ha portato a decine di assenze degli insegnanti, prima e dopo la vaccinazione.

Per aderire alla campagna lanciata delle aziende sanitarie provinciali e vaccinarsi il prima possibile, una parte degli insegnanti solitamente chiede qualche ora di permesso. Ma il problema si presenta dopo la vaccinazione. Decine di docenti, in molti casi sono rimasti a casa con febbre alta, mal di testa, dolori articolari, e vomito. Quindi è scattata la la richiesta di giorni di malattia per riprendersi.