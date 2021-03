Covid e casi di variante. Scuole nell’Agrigentino tra ordinanze cambiate e chiusure

Non chiuderanno, da lunedì, le scuole a Porto Empedocle, Lampedusa e Linosa. Nei due Comuni dell’Agrigentino, infatti, i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti, inseriti nel report dell’assessorato alla Salute, comprendono anche i migranti e quindi non computabili quale criterio per determinare la chiusura degli istituti. Pertanto, il presidente della della Regione Nello Musumeci ha cambiato l’ordinanza. “Negli istituti di Lampedusa, Linosa (e Porto Empedocle) non ci sono casi Covid, ho segnalato l’errore all’Assessorato alla Salute, il provvedimento è stato corretto”, dice il sindaco delle Pelagie Salvatore Martello.

Il presidente della Regione Nello Musumeci aveva firmato ieri sera un’ordinanza, con la quale stabiliva la chiusura delle scuole dall’8 al 13 marzo in alcuni Comuni della Sicilia, e nell’elenco risultavano inizialmente anche il Comune di Lampedusa e Linosa. “Ho immediatamente contattato l’Assessorato regionale alla Salute – ha aggiunto Martello -, per segnalare che nelle nostre scuole al momento non risulta nessun caso di positività al Covid. L’inserimento Comune di Lampedusa e Linosa è stato dovuto, evidentemente, ad un errore nella comunicazione dei dati. Dall’Assessorato hanno subito provveduto a fare rettificare l’ordinanza. Le scuole di Lampedusa e Linosa resteranno dunque aperte”.

E con almeno 30 nuovi casi di Covid-19, la gran parte forse riconducibili alle varianti, in solo due giorni a Raffadali, è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici. Lo ha deciso, con propria ordinanza, il sindaco Silvio Cuffaro.

Ad Agrigento sospese dal 4 al 14 marzo le attività didattiche in presenza nella sede centrale del liceo classico “Empedocle”, così come ha stabilito con un’ordinanza il sindaco Franco Miccichè. Sempre nella città dei Templi, per l’insorgenza dell’infezione, della velocità di propagazione per sospetta variante inglese, il primo cittadino ha sospeso temporaneamente l’attività didattica in presenza del liceo “Politi” dal 5 al 19 marzo.