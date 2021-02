Vaccini, Zappia: “sono la chiave di svolta”.

“La campagna di vaccinazione è la chiave di svolta alla pandemia”. Un’affermazione che è arrivata da più parti e che ha voluto ribadire anche il commissario dell’Asp agrigentina, Mario Zappia. In provincia prosegue la campagna vaccinale: ” ci stiamo organizzando per poter essere pronti alla vaccinazione di tutta la popolazione- assicura Zappia-. Stiamo lavorando su due linee: Astrazena e Pfizer. Abbiamo previsto una serie di punti vaccinali che ci consentono di affrontare la vaccinazione in maniera ordinata e che sono sparsi in vari punti della provincia”. La prossima settimana partiranno le vaccinazioni a domicilio per chi è impossibilitato a deambulare. “Voglio raccomandare la vaccinazione a tutti – continua Zappia- perchè è l’arma finale per riuscire ad uscire fuori da questa pandemia, assieme a questo vi invito a riflettere sui disastri che, invece, combiniamo con feste e assembramenti. Stiamo attenti, siamo in zona gialla e possiamo rimanerci ma se lavoriamo bene , chissà , possiamo arrivare alla zona bianca”.