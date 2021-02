Controlli anti-Covid, Micciché: “ben vengano, da soli non lo capiamo”

Arriva puntuale la dichiarazione del sindaco di Agrigento con l’obiettivo di sensibilizzare quei cittadini che assumono comportamenti non idonei al momento legato alla pandemia. La voce del primo cittadino si “alza” soprattutto nel fine settimana , visto anche quello che è accaduto sabato e domenica scorsi,

ma anche nel giorno di San Gerlando: assembramenti a San Leone e anche in via Atenea e poi , mascherine giù , in tanti casi. Sono stati potenziati i controlli e la speranza di Franco Micciché è che “ queste giornate non facciano aumentare i numeri. In ogni caso- dice- devo dare atto alle forze di Polizia del loro fattivo impegno per evitare l’assembramento di persone. E visto che da soli non lo capiamo, ben vengano le azioni di controllo. “ Ad Agrigento ieri, 26 febbraio, si sono registrati altri 4 nuovi casi di persone risultate positive al tampone. E a fronte di 3 nuove guarigioni, purtroppo si registra anche un decesso. Il totale degli agrigentini in trattamento, quindi resta ancora di 49 casi.