I centri vaccinali si stanno pian piano tornando a riempire. Sono duemila al giorno le somministrazioni giornaliere inoculate in tutta la provincia. Numero che il commissario dell’Asp agrigentina, Mario Zappia, spera possa incrementarsi “e viaggiare- dice- dalle tre mila in su e così procederemo a organizzare il personale come prevede il buon senso.” Zappia, nel consueto report settimanale sull’andamento della pandemia, fa anche il punto sui ricoverati.