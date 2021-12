L’istituto “Agrigento centro” celebra la giornata della disabilità

L’Istituto Comprensivo “Agrigento Centro” ha aderito alla “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità” del 3 dicembre, istituita nel 1992 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite allo scopo di sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza, promuovendone i diritti ed il benessere.

Le attività di brainstorming sulla parola inclusione e di riflessione in tema di diritti delle persone con disabilità hanno coinvolto tutti gli alunni che hanno realizzato originali disegni, slogan, video e cartelloni, lanciando un forte messaggio di valorizzazione delle diversità e di accoglienza.

“La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità – è il commento della dirigente scolastica Rosetta Greco – ci ricorda l’importanza di valorizzare ogni individuo e di abbattere le barriere che limitano diritti imprescindibili, come l’accesso alle strutture sanitarie, all’istruzione e alle opportunità lavorative, rimuovendo gli ostacoli che quotidianamente le persone con disabilità sono costrette ad affrontare. Nell’ambito del progetto educativo di inclusione, il nostro Istituto è costantemente impegnato a promuovere azioni di sensibilizzazione sulla disabilità, intesa come manifestazione della diversità e pertanto ricchezza da apprezzare, da vivere come “valore aggiunto” tutti i giorni.

Educare alla diversità e al pieno rispetto della dignità umana, sempre e per ciascuna persona, significa educare alla cittadinanza attiva e favorire la costruzione di una società autenticamente democratica, aperta e solidale”.