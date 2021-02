Vaccini over 80, ok le prenotazioni on line

Ha debuttato ieri mattina la piattaforma online predisposta dalla Struttura commissariale nazionale per l’emergenza pandemica e realizzata da Poste Italiane che consente agli over 80 di prenotarsi per la somministrazione del vaccino anti Covid. Anche la popolazione agrigentina non sta perdendo tempo: il sistema online e telefonico ha dovuto far fronte a un numero consistente di contatti. In provincia si inizierà, con le prime vaccinazioni, tra circa 15 giorni e chi ha prenotato commenta: “ è tutto veloce e regolare, procedura chiara, breve, tempo di attesa inferiore al minuto”. Secondo la tabella di marcia della Regione, in tutta la Sicilia, sono previste circa seimila vaccinazioni al giorno per gli over 80. Intanto , nell’isola sono arrivati i primi 20 mila vaccini di Astrazeneca, in anticipo rispetto alle previsioni, e presto, anzi prestissimo , partirà la vaccinazione per docenti, forze dell’ordine e personale di servizi essenziali con meno di 55 anni. 1.500 le dosi destinate al territorio agrigentino.