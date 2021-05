Vaccini, nell’agrigentino “Dosi non sufficienti”

Dalla scorsa settimana a oggi ci sono stati dei picchi importanti sul fronte “vaccini” in provincia di Agrigento ma le dosi continuano a non essere sufficienti. Lo dice il commissario straordinario dell’Asp agrigentina, Mario Zappia. In due giorni , il 13 e anche il 14 maggio scorsi, si è riusciti anche a vaccinare 10000 persone. “Abbiamo proceduto in maniera importante – dice Zappia- ma c’è un però: il numero di vaccini ancora non è sufficiente. Nelle giornate successive, il 15, 16, 17, 18 e 19 non abbiamo mantenuto le 5000 vaccinazioni ma siamo tornati ai 2500 al giorno e questo dipende dal numero di dosi che arrivano. Garantiamo i prenotati. La prossima fornitura dovrebbe arrivare il 26 maggio, fino a quella data abbiamo prenotazioni per 15mila persone”. Aperto ieri il centro vaccinale di Sciacca ma, considerando che mancano i vaccini, lavorerà per i primi giorni non a regime. Nel mese di giugno dovrebbero arrivare i tutta Italia 30 milioni di dosi: “In Sicilia- dice Zappia- ne arriveranno circa 3 milioni che ci consentiranno di lavorare al massimo e rispondere ai sindaci di vari comuni che ci hanno messo a disposizione personale e locali”.