Impatto del paese sulle differenze nella cultura degli incontri gay

Purtroppo, quando si parla di incontri gay, non tutto il mondo è Paese. In alcuni luoghi, da omosessuali, si può interagire alla luce del sole senza che nessuno si senta in diritto a discriminare, bullizzare o anche solo guardare con occhi differenti la coppia in questione, mentre in altri l’amore tra uomini è considerato un crimine alla stregua dell’omicidio. Parliamone.

Gli appuntamenti gay sono più difficili dei tradizionali

Non esiste un posto dove si insegni ai ragazzi l’amore, e men che meno ne esiste uno dove si insegni l’amore gay. Nel nostro caso arriviamo alla pubertà assolutamente immersi e bombardati da una cultura etero, che poco si addice alle nostre necessità. Essere gay ovunque nel mondo significa prima di tutto emanciparsi da tutte le idee sulle relazioni che ci sono state inculcate da piccoli.

Si tratta di un processo complesso e spesso doloroso, che si somma alla difficoltà oggettiva di trovare un partner, quando siamo tutti barchette che galleggiano su di un mare etero.

Gli Appuntamenti online per trovare la tua coppia indipendentemente dalla posizione

Attualmente la miglior soluzione per incontrare altri gay, ovunque essi si trovino, è senza ombra di dubbio un buon sito per incontri gay. Cerca quello più adatto alle tue necessità e noterai immediatamente molti ostacoli, che prima ti sembravano insormontabili, sciogliersi come neve al sole.

Gli USA sono la località più gay friendly

Non c’è nulla da fare, i nostri cugini di oltreoceano sono sempre stati un passo avanti nel campo dei diritti e l’integrazione. Se hai la possibilità di visitare gli USA cerca di andare in California, che è al momento uno dei posti dove più sforzi sono stati fatti in tale senso.

L’Italia ha persone di mentalità aperta che accolgono favorevolmente la diversità

Nel bel Paese siamo ancora decisamente lontani dalle prime posizioni in qualunque classifica per Nazioni gay friendly, ma fortunatamente siamo anche distanti anni luce dalle ultime posizioni.

Recentemente oltretutto abbiamo anche cominciato ad accelerare nella giusta direzione, nel 2018 fece notizia l’atto del Sindaco di Agrigento che riconobbe come fratelli due bambini figli di omosessuali. Oggi farebbe notizia se il Sindaco si rifiutasse.

Nei Paesi Bassi il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato legalizzato per la prima volta

Se pensiamo ad un Paese gay friendly da visitare all’interno dell’Europa è inevitabile che la scelta ricada sui Paesi Bassi. Questa Nazione, nostra vicina di casa, non è semplicemente tra le più ospitali dell’intera Comunità Europea, ma è anche estremamente liberale in moltissimi altri campi cruciali. Si tratta di un vero faro di speranza che dimostra quotidianamente, ed in maniera del tutto concreta, quanto la diversità sia una ricchezza da coltivare e non un difetto da far sparire.

Alcuni altri paesi amichevoli per le relazioni omosessuali

Nonostante tutte le brutte notizie che ogni giorno ci bombardano, il mondo è in realtà molto più gay friendly di quel che potrebbe apparire. Germania, Inghilterra, Francia e persino Australia, o Canada hanno tutti almeno un quartiere gay, se non proprio cittadine intere. Veri e propri paradisi in terra dove non solamente essere gay non è per nulla assoggettabile ad essere “diversi”, in questi magnifici luoghi le proporzioni sono invertite ed i gay rappresentano la norma.

Come avrai sicuramente notato il mondo è un posto grande e vario, evidentemente non ovunque è accogliente con i gay. D’altro canto però ci sono luoghi dove si riesce a vivere e prosperare in armonica pace. Nessuno ti obbliga a restare dove hai messo radici se il terreno si rivela tossico ed ostile.