Vaccini: lunghe file nei Centri della città, traffico e code in via Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. Al centro hub del Palacongressi sono centinaia le persone in attesa del vaccino. Chi per la terza dose, chi per la prima e chi per la seconda. File anche al Centro Commerciale Città dei templi dove è presente un altro centro vaccinale. Molti sono agrigentini di ritorno che lavorano al nord Italia. Si vaccinano prima di ripartire alla volta delle loro destinazioni. Alle 16 di oggi erano quasi mille le somministrazioni totali, 731 al Palacongressi, 137 nel centro di Porta di Ponte e 129 al Centro Commerciale Città dei Templi. Già dal 1 gennaio – fa sapere il commissario straordinario per l’Asp Mario Zappia – abbiamo integrato le ore dei lavoratori e siamo pronti a ulteriori rinforzi”. I dipendenti sono passati da 18 a 24 ore.