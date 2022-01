Un anno fa conoscevamo Aria Luce: la sua positività ci ha contagiati

Un anno fa conoscevamo Aria Luce. Friulana, insegnante in pensione, l’abbiamo “incontrata” a San Leone mentre il 2 gennaio stava facendo il suo primo tuffo dell’anno. Le sue parole, la sua voglia di vivere e l’amore per la Sicilia hanno fatto presto il giro del mondo. La sua popolarità è stata direttamente proporzionale alla positività che trasmetteva con il suo sorriso e la voglia di godere di ogni attimo della vita. Da quattro anni si è trasferita nell’agrigentino dove ha deciso di prendere casa. Ha vissuto tra la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia e non ha origini siciliane. Oggi però Aria si trova in Lombardia per trascorrere le feste natalizie in famiglia. “La mia testa è sempre in Sicilia – ci confessa Aria con cui ci sentiamo tutti i giorni – . Non vedo l’ora di tornare ad Agrigento! Ma questa volta il dovere mi fa rimanere qui”. Aria Luce, dopo il pensionamento, ha scelto di vivere ad Agrigento perchè dice “è il posto migliore dove stare, al nord freddo e nebbia, ad Agrigento c’è sole, una leggera brezza che viene dal mare e la temperatura è primaverile”. Il video pubblicato su Agrigentooggi il 3 gennaio dello scorso anno, in meno di due settimane aveva raggiunto numeri da capogiro. Ben 2.600.000 visualizzazioni, 42.474 like, 3.654 commenti, 12.143 condivisioni.

Nella foto Aria Luce nella sua spiaggia preferita – Giallanorado