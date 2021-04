Vaccini. La Rocca: “mancano dosi, rinunce AstraZeneca 70-80%”

In Sicilia 100mila dosi di Astrazeneca da smaltire per mancanza di prenotazioni. Nel prossimo weekend vaccinazioni possibili, senza prenotazione, per tutti nella fascia d’età 60-79. Se ci sono tante dosi di AstraZeneca, la stessa cosa non può dirsi per gli altri sieri. “Non mancano idee o posti dove effettuare i vaccini, mancano i vaccini. Ieri abbiamo finito Pfizer e abbiamo una notevole quantita’ di AstraZeneca che la gente rifiuta al 70-80%”. Parole queste di Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica e dirigente generale ad interim del dipartimento regionale delle attivita’ sanitarie e dell’osservatorio epidemiologico, durante la sua audizione in commissione sanita’ all’Ars che oggi si e’ occupata della emergenza sanitaria in Sicilia. “Abbiamo aperto agli over 60 – ha aggiunto – sperando di intercettare tutta quella parte di popolazione che chiede di vaccinarsi. Siamo indietro sugli over 80 perche’ diverse persone, per problemi tecnologici o altro, non si sono vaccinati. Spero – ha proseguito – che col supporto dei medici di famiglia di riuscire a velocizzare tutto. Per quanto riguarda la cura col plasma mi sento di dire che e’ stata abbandonata quasi in tutta Italia, mentre con le monoclonali stiamo partendo e ci vuole personale esperto”.