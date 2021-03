Vaccini, in Sicilia somministrate quasi 650 mila dosi

Le somministrazioni per categoria nell’Isola: 217.228 sono stati inoculati a operatori sanitari e sociosanitari; personale non sanitario 172.733; ospiti strutture residenziali 34.029; over 80 136.261; forze armate 27.426; personale scolastico 62.090.

A Caltanissetta e provincia nei 14 punti vaccinali fino sono state somministrate 31.152 tra prime (22.828), e seconde (8.324) dosi. A Ragusa e provincia complessivamente inoculati 40.274 vaccini: prima dose 27.601, richiamo 12.673 (AstraZeneca 6.366, Moderna 2.831 e Pfizer 31.065).