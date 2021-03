1 milione di euro per il centro storico di Agrigento dalla legge di stabilità

“Agrigento avrà i soldi per recuperare il centro storico della città”.Ne danno notizia Giusy Savarino e Roberto Di Mauro. “Approvato un articolo della legge di stabilità regionale, che stanzia 1 milione di euro per il centro storico di Agrigento” dichiara l’onorevole Di Mauro. Il deputato Savarino afferma: “Agrigento ha i soldi e la possibilità non solo di aggiornare il Piano Particolareggiato Attuativo (ex legge 19/2020 approvata da questo Governo), ma anche di avviare lavori e progetti di recupero sociale, culturale, funzionale, ambientale per il centro storico. Grazie all’assist legislativo e finanziario da parte della Regione, la città di Agrigento può davvero rifare “il look” al suo centro storico. Sono certa che non si farà scappare questa opportunità e che porterà a casa questo storico risultato.

Noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso la palla passa al Comune di Agrigento.

Questa sinergia e gioco di squadra sono la strada per raggiungere obiettivi importanti! ”