Vaccini: il mese di maggio non è decollato

Il mese di maggio sul fronte vaccini non è decollato. La settimana scorsa il numero di vaccini disponibili era limitato e con mille dosi in meno rispetto alle precedenti. 15Mila dosi sono arrivare mercoledì scorso nell’agrigentino e per la settimana prossima si prevede l’arrivo di un numero di dosi costanti: “Contiamo nel mese di giugno- dice il commissario dell’Asp Agrigento, Mario Zappia- di avere un’impennata importante nella somministrazione dei vaccini. In questa settimana sono state somministrate 3000 dosi giornaliere, contiamo di standardizzarci sulle 4000 dalla prossima e vaccinare tutta la popolazione entro settembre prossimo. 71.400 i soggetti vulnerabili vaccinati, quasi globalmente vaccinati gli over 80 e adesso stiamo vaccinando i maturandi e vedere questi giovani ricevere il siero è stata una bella esperienza.”