La troupe di La7 fa tappa ad Agrigento

La troupe del programma “Bell’Italia. In viaggio” che va in onda su La7 fa tappa ad Agrigento.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Turismo della Regione Sicilia in collaborazione col Distretto Turistico Valle dei Templi, DMO Sicilia Occidentale.

Le telecamere seguiranno l’attore e conduttore Fabio Troiano in tre dei luoghi più rappresentativi dell’area distrettuale.

La prima tappa sarà a bordo della splendida goletta “Rowena” nel mare antistante la Scala dei Turchi.

Poi sarà la volta della Valle dei Templi, dove il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico, Roberto Sciarratta, racconterà in anteprima i grandi progetti in corso.

Infine, la troupe raggiungerà Palma di Montechiaro per riprese esclusive all’interno del Palazzo Ducale.

Il programma dovrebbe andare in onda il 20 giugno prossimo.

«Stiamo cogliendo un’altra grande opportunità per promuovere la nostra destinazione – afferma l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa -. Il programma racconta in dieci tappe le eccellenze del nostro Paese e tra queste ci sarà anche Agrigento. Siamo felici di poter accompagnare la troupe in alcuni dei luoghi più ricchi di storia e di fascino, con l’auspicio di suscitare l’interesse e la curiosità dei telespettatori verso un territorio che, oltre alla Valle dei Templi, offre eccezionali esperienze, dal mare all’hinterland, tra storia, cultura e paesaggio».