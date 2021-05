Vaccini, il commissario dell’Asp: “C’è diffidenza nel siero Astrazeneca” (VIDEO)

Quasi 90mila vaccinati contro il covid con la prima dose in provincia di Agrigento, quasi il 25% della popolazione, sono stati in 35mila a ricevere anche la seconda per un totale complessivo di 125. 518. “Le vaccinazioni hanno avuto un incremento grazie soprattutto alle giornate open day– dice il commissario dell’azienda sanitaria provinciale Mario Zappia-. Nei giorni successivi all’iniziativa i numeri sono scesi soprattutto per quanto riguarda il siero Astrazeneca perchè, purtroppo, resiste la diffidenza nei confronti di un vaccino che è sicuro. Noi abbiamo una grossa scorta di questo siero ma siamo contingentati per quanto riguarda il Pfizer, se non dovessimo riuscire ad invertire questa tendenza avremmo dei numeri poco importanti. Si è aperta la vaccinazione con Astrazeca per gli over 50 e potremmo incrementare”. Sempre sul fronte “vaccini” l’andamento non sembra andare benissimo nell’intera Sicilia: insieme alla Calabria è ultima per capacità di somministrazione. Nell’Isola le dosi utilizzate sono state 1.590.022 a fronte delle 2.096.785 consegnate, cioè il 75,8%. La Regione cercherà di “rifarsi” con le vaccinazioni di massa nelle isole minori e sugli over 50.