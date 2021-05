Agrigento, al via conferimento degli sfalci di potatura

A margine della conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione “Agrigento Differenzia” il vicesindaco ed assessore all’ecologia Aurelio Trupia ha comunicato che: ‼ lunedì 10 maggio partirà il servizio di conferimento degli sfalci di potatura da parte dei privati, si potranno conferire il lunedì e il venerdì dalle 7 alle 12 in due diversi punti “a Maddalusa, in prossimità della foce del fiume Akragas e all’incrocio tra le vie degli Imperatori e Magellano.” ‼ entro la fine del mese di maggio verrà trasferita l’isola ecologica sita in piazzale Ugo La Malfa in contrada Fondacazzo, “in entrambi i siti verranno installati circuiti di videosorveglianza, per evitare l’abbandono selvaggio di rifiuti.” ‼ in 3 mesi sono state elevate 304 sanzioni per trasgressione delle norme ambientali “Sono numeri che non fanno piacere, mi auguro che i cittadini prendano consapevolezza, collaborino con l’amministrazione comunale e rispettino le regole” Il vicesindaco ed assessore all’ecologia invita a seguire Agrigento Differenzia, pagina facebook di collegamento tra il cittadino e l’amministrazione all’interno della quale verranno inserite tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una differenziata migliore. Guarda il videocomunicato del vicesindaco ed assessore alla Ecologia Aurelio Trupia