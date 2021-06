Vaccini e ospedale di Ribera, il punto dell’Asp

213. 728 le somministrazioni del vaccino contro il covid eseguite in provincia di Agrigento. Con il mese di giugno si va verso la “spallata finale”: nell’intera Sicilia dovrebbe arrrivare un numero importante di dosi. Dal prossimo 9 giugno, nell’agrigentino, si dovrebbe arrivare a 4.500 somministrazioni giornaliere, contro i 3000 di questi ultimi giorni. “Sempre per quella data – fa sapere il commissario dell’Asp agrigentina, Mario Zappia- si potranno programmare dei nuovi centri vaccinali in diversi paesi della provincia raccogliendo così le sollecitazioni di tanti sindaci che hanno messo a disposizione locali e personali. Da lunedì 7 programmeremo i centri aggiuntivi in quei comuni difficili da raggiungere”. Zappia parla dall’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera, dove dal primo giugno scorso è attivo il reparto di malattie infettive con la nomina di Fabrizio Benedetto Maria Pulvirenti, dirigente medico infettivologo, che assumerà il coordinamento del reparto da tanto tempo atteso in provincia. “Puntiamo su Ribera – ha detto il commissario dell’asp- per dare una risposta al territorio per quanto riguarda il settore delle malattie infettive. Ribera diventerà un punto fondamentale per la nostra provincia. La presenza dell’infettivologo sarà garantita per tutta la provincia.”