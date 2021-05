Vaccini: dosi nelle isole minori anche ai diciottenni

La Sicilia avvia la campagna vaccinale di massa nelle isole minori dove saranno somministrate le dosi a tutti i cittadini dai 18 anni in su. Ed è questa la novità in assoluto.Lo ha comunicato il governatore della Sicilia, Musumeci, questa mattina in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. Il governatore ha anche annunciato: “Abbiamo deciso di aprire da domani la prenotazione ai cittadini dai 50 anni: per l’esattezza dai nati dal 1971 (dal primo gennaio) in poi”. Saranno allestite quattro postazioni nel poliambulatorio di contrada Grecale. Nei giorni scorsi, imprenditori, commercianti, albergatori e cittadini di Lampedusa, insieme con il sindaco Totò Martello, in via Roma, avevano organizzato un flash mob con l’obiettivo di richiamare l’attenzione del governo e del commissario Covid sulla necessità di vaccinare i cittadini delle Pelagie e delle altre isole minori. “Spero che il generale Figliuolo voglia comprendere che da parte nostra non c’è alcuna volontà di essere disobbedienti – dice il governatore Nello Musumeci – ma avvertiamo tutti il peso della responsabilità della specifica condizione epidemiologica dell’isola ma anche di carattere sociale. Dobbiamo correre, altrimenti non ce ne usciremo più da questo tunnel”.