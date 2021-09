Vaccini, Camper nelle scuole

Quattro istituti scolastici per un giorno diventano centri vaccinali. Tutti gli studenti che non hanno ricevuto la prima dose potranno recarsi, il prossimo 5 settembre dalle 10 alle 17 , all’istituto scolastico Leonardo, all’Empedocle, al Fermi e al Foderà di Agrigento. Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare e proporre la vaccinazione a studenti in vista dell’inizio delle lezioni scolastiche ma anche a genitori e familiari. Non è necessaria la prenotazione: basterà presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore.