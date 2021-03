Vaccini, calca davanti l’hub del Palacongressi

Decine e decine di persone e tensione alle stelle. Al centro vaccinale del Palacongressi , ad Agrigento, le operazioni di somministrazione dei vaccini stanno creando caos. Nel piazzale davanti l’ingresso non ci sono transenne e sistemi che consentano il distanziamento. I problemi vanno avanti da questa mattina e pensare che non si è entrati a pieno regime nelle somministrazioni a causa del numero ridotto dei vaccini. Insomma, la gestione delle vaccinazioni, per usare un eufemismo, è discutibile. I cittadini lamentano la mancanza di organizzazione e di un percorso anti assembramento che al momento non esiste.