Ex italcementi, incontro in Prefettura: la speranza è anche nei fondi europei

In Prefettura rinnovato l’impegno a continuare a lavorare per l’attuazione del protocollo stipulato nel 2017 per l’utilizzo del sito produttivo ex Italcementi di Porto Empedocle. Il Prefetto,Maria Rita Cocciufa , ha presieduto un incontro, in videoconferenza, sul rinnovo del protocollo di intesa sottoscritto tra le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, il Sindaco del Comune di Porto Empedocle e i rappresentanti di Italcementi e Sicindustria di Agrigento. Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Porto Empedocle, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e della Sicindustria, nonché i rappresentanti della Italcementi s.pa. e della Ricav s.r.l. “Nel corso dell’incontro – fanno sapere dalla Prefettura- è stata condivisa la necessità di adottare tutte le opportune iniziative affinché si possano realizzare gli obiettivi previsti nel protocollo di intesa. Si tratta, infatti, di un accordo ambizioso ed ancora di grande attualità, mediante il quale favorire la rivalutazione dell’area produttiva in dismissione da parte della Italcementi s.p.a. ed al tempo stesso tutelare gli ex lavoratori dello stabilimento attraverso la possibile ricollocazione presso le nuove imprese che subentreranno nel citato sito produttivo.All’esito della riunione è emersa l’unanime volontà di prorogare il protocollo ed è stato deciso che lo stesso verrà rinnovato tacitamente di anno in anno, rimanendo tuttavia salva la possibilità di eventuali aggiornamenti in ragione dell’evolversi della situazione, in vista anche delle opportunità connesse all’utilizzo dei fondi europei derivanti dal Recovery Fund.” Su proposta del Prefetto, è stato anche assunto l’impegno affinché si realizzi, mediante appositi brefing, un monitoraggio semestrale, sui risultati raggiunti e sulle iniziative in corso. Il Prefetto ha sollecitato le parti ad un maggiore impegno nel ricercare soluzioni, prevedere interventi e definire programmi al fine di cogliere le opportunità che deriveranno dai fondi europei.